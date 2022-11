Frana a Ischia | chi era Eleonora Sirabella | 31 anni | è l’unica vittima finora accertata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) Aveva 31e lavorava come commessa.è la primadellache sabato 26 novembre ha devastato, mentre prosegue anche in mare la ricerca degli 11 dispersi. Tra loro anche due nuclei familiari e due bambini, per i quali proseguono senza sosta le operazioni di ricerca. Tra questi ci sarebbero una coppia con tre figli, e un’immigrata bulgara da pochi giorni divenuta cittadina italiana. Oltre a loro anche il marito di, Salvatore Impagliazzo, del quale non si hanno notizie. Tutti abitavano nella zona di Rarone, nella parte alta di Casamicciola, dove lasi è abbattuta con maggiore forza. La casa die Salvatore è stata travolta dal fango, e il corpo della ...