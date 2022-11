Frana a Casamicciola | recuperata la quinta vittima | individuati altri morti | c’è anche un neonato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLe squadre dei soccorritori all’opera nella zona di via Celario, quella più colpita dall’alluvione didi ieri, hanno individuato ed estratto dal fango la. Altre due vittime sono state individuate, nella stessa zona, ma non è stato ancora possibile liberarle dal fango. I cani ‘molecolari’ hanno rintracciato probabilmentel’ottavadi cui adesso i soccorritori conoscono la posizione. Al momento i soccorritori non divulgano i nomi delle vittimeperchè per alcune di loro l’identità non è stata ancora annunciata. Tra le vittime accertate dell’alluvione diundi 21 giorni. Il corpicino del bimbo è stato recuperato all’interno di ...