Formazioni ufficiali Spagna Germania | le scelte dei due allenatori

Allo stadio Al Bayt di Al Khawr il match valido per la seconda giornata dei Mondiali.Spagna Germania Ecco ledi Spagna Germania. SPAGNA (4 - 3 - 3): Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Dani ...Spagna (4 - 3 - 3) : Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo, Asensio. Ct.: Luis Enrique. Germania (4 - 2 - 3 - 1) : Neuer; Süle, Kehrer, ... Croazia-Canada, le formazioni ufficiali: Brozovic dal 1', Livaja titolare nel tridente Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Spagna-Germania, gara che completa la seconda giornata del Gruppo E di Qatar 2022.Dopo la sconfitta contro il Giappone, la Germania non può più sbagliare e deve battere la Spagna per avere il destino nelle proprie mani nell'ultimo match. Muller gioca in attacco, con Gnabry-Goretzka ...