Formazioni ufficiali Croazia Canada | le scelte dei due allenatori

Alle 17 andrà in scena la seconda giornata del gruppo F tra Croazia e Canada. Ecco ledei due allenatori Ecco ledi Croazia - Canada. Croazia (4 - 3 - 3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja,...Croazia - Canada,CROAZIA (4 - 3 - 3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Livaja, Perisic. CT : Dalic. A disposizione : Grbic, ...[themoneytizer id=”99064-6] Alle 17 italiane si giocherà Croazia-Canada e si potrà seguire in diretta su Rai 1 e Rai Play. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre: CROAZIA, 4-3-3: Livakovic; J ...Scendono in campo alle 17, per il Gruppo F dei Mondiali, Croazia e Canada. Di seguito le formazioni ufficiali. Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; ...