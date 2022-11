(Di domenica 27 novembre 2022) Ilpresieduto da Sergio Lisi lancia una raccolta fondi per aiutare un bambino disabile e la sua ...

LA NAZIONE

Il club presieduto da Sergio Lisi lancia una raccolta fondi per aiutare un bambino disabile e la sua ......Israel ricorderà come una parte della sua famiglia fu messa in salvo da una "famiglia di... Oggi sono sempre meno i superstiti di allora, tocca a tutti noi - dice il GovernatoreAngela ... Firenze, il Kiwanis club festeggia il compleanno con tanti appuntamenti solidali