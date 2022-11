Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli | ecco tutti i premiati

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 novembre 2022) Si è conclusa con la consueta cerimonia di premiazione, svoltasi con cambio in corsa nello Spazio Comunale Forcella, la XIV edizione deldeldei, dal titolo “ONU: La pace (im)possibile” e dedicata alla memoria dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio ucciso in Congo. “Si chiude – spiega il coordinatore delMaurizio Del Bufalo – un’edizione molto complessa su un tema delicato (la tenuta dell’ONU a fronte delle numerose minacce alla pace mondiale) e con l’ obiettivo ambizioso di chiedere alle Nazioni Unite di intervenire direttamente nella tutela delle navitarie che salvano vite in mare, dei loro equipaggi, dei naufraghi salvati”. “L’auspicio – continua – resta quello di raggiungere, in un futuro non lontano, una maggiore collaborazione tra ...