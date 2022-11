Fedez sconvolge il suo look | la reazione assurda della Ferragni

(Di domenica 27 novembre 2022)accanto a Chiaraha stravolto il suo: oramai sono lontani i tempi in cui, il giovane rapper milanese, non aveva idea di che cosa fosse lo stile…… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

leggo.it

esulta, Ambra salva per un soffio La figlia di Chiara Ferragni eormai cresce sempre di più e i genitori non si risparmiano in sketch divertenti da mostrare ai followers. Il fenomeno Idem ...GUARDA LE FOTO DELLA FESTA DI COMPLEANNO DIVanessa MinottiInstagram coperta solo da un velo... GUARDA LE FOTO DA URLO DI VANESSA MINOTTI Iscriviti alla newsletter Fedez, il gesto di Vittoria “sconvolge” il rapper: ecco cosa ha fatto Fedez lascia a bocca aperta il web e sconvolge con la sua ultima novità, adesso cambia tutto: lo ha fatto davvero, le reazioni dei social.Il rapper e marito di Chiara Ferragni si è ritrovato di fronte a un triste scherzo sul celebre conduttore e giornalista italiano ...