Fango | detriti | auto riversate | così si presenta Casamicciola il giorno dopo la tragedia – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 27 novembre 2022) Strade interamente ricoperte dae pulmini travolti dal maltempo e i soccorsi che cercano di spalare la melma.sila situazione aTerme, sull’isola d’Ischia, ilche la frana partita dall’apice del monte Epomeo a un’altezza di circa 780 metri ha causato una. Tra le squadre giunte oggi sull’isola ci sono anche i carabinieri forestali con mezzi, droni e geologi specializzati in dissesto idrogeologico. Attualmente, i morti accertati sono sette. Un bilancio che potrebbe però aggravarsi nelle prossime ore. I dispersi sono ufficialmente cinque per il momento. Il nucleo familiare di tre persone bloccato nella propria abitazione in zona Celario è stato invece tratta in salvo ...