Fan scambiano Matty Healy per Tananai | la reazione del cantante

(Di domenica 27 novembre 2022) Oggi il nome diè finito trend topic su Twitter Italia perché nel bel mezzo del suo ultimo concerto ha fatto salire sul palco un paio di fan per limonarli. Fra loro anche un bacio con un uomo che ha immediatamente fatto il giro del web.dei The 1975, sulle note di Robbers, ha baciato un fan sulla bocca ?pic.twitter.com/Tj20oEeTmE — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 27, 2022 A rendere virale il nome didei The 1975 sono stati però i fan diche – ad una prima vista – lo hanno scambiato per il loro idolo. Ed effettivamente la somiglianza c’è. Lo stessodi Sess0 Occasionale ha visto il video e ha così risposto: “Comunque ho visto un video diche ...

Fanpage.it

Lo scatto è leggermente sfocato, ma il bacio passionale che siè limpido come non mai. Un'immagine bollente, che inon si aspettavano minimamente. Forse è per questo che la fotografia è ...... Luna ha parlato approfonditamente di Star Wars , del significato della sua serie e di cosa i... Una via d uscita , in cui Kino (Andy Serkis) e Cassian siquello sguardo prima che Cassian ... Shawn Mendes innamorato di Jocelyne Miranda, di 26 anni più vecchia Il ciclone Antonella Fiordelisi potrebbe presto tornare a scuotere la casa del GF Vip. Nelle ultime ore, Micol Incorvaia ha confessato ad Edoardo Donnamaria di averlo sognato. La reazione dell’ex volt ...