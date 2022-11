Episodio 8 - Messi è ancora vivo - Mondialeo | i mondiali raccontati da Leo Turrini

(Di domenica 27 novembre 2022) In questo podcast Leoracconta tutti i segreti di un altro Mondiale senza Azzurri, facendo il pronostico di ogni partita come il polpo ...

In questo podcast Leo Turrini racconta tutti i segreti di un altro Mondiale senza Azzurri, facendo il pronostico di ogni partita come il polpo ...... ma il colpo da biliardo lo ha trovato Lionel, simbolo dell'Albiceleste e il giocatore più ... Il Messico ha provato a reagire, i sudamericani hanno cercato di sfruttare il contropiede: l'...AL DAAYEN (QATAR) (ITALPRESS) – Una vittoria pesante che riapre la corsa agli ottavi di finale nel girone C. L’Argentina vince 2-0 nel big match contro il Messico, decisive le reti messe a segno da Li ...