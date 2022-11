(Di domenica 27 novembre 2022) Sempre piùinteressate a Guglielmo, portiere italiano classe 1996 protagonista con l’Guglielmosta confermando le ottime prestazioni della passata stagione. Per questo il portiere dell’continua ad attirare interessamenti in giro per l’Europa. Oltre alla Juventus, che lo vorrebbe come post Szczesny, anche Roma e Tottenham sono sul giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

... "Peccato non aver segnato di più, ma ci prendiamopunti e un'ottima prestazione" Ci Napoli 08/11/2022 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella ......parole scritti su Sabiri della Sampdoria e sul possibile ritorno di fiamma per Bajrami dell'. ... Il nuovo 4/2/3/1 della compagine gigliata, infatti, vanta solamentegiocatori con quelle ... Empoli, tre squadre su Vicario Il servizio sarà accessibile 24 ore su 24 nella struttura messa a disposizione dal Comune e gestita dalla Misericordia ...Il progetto di Alia Servizi Ambientali per la città toscana consente di trattare in modo innovativo i rifiuti che non è possibile riciclare ...