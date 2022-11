Emma Marrone cambia look | poi parla del papà | ' Arrabbiata con la vita | senza di lui sono un' altra'

è tornata a parlare del papà e l'emozione è stata ancora una volta tanta. Morto improvvisamente ormai due mesi fa, papà Rosario ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della cantante .Genova ", non veste di attrice e non in quella di cantante, giovedì 1 dicembre alle ore 21 sarà al cinema Odeon di Genova (corso Buenos Aires 83, tel. 3628298) per presentare in anteprima il film "...Emma Marrone è tornata a parlare del papà e l'emozione è stata ancora una volta tanta. Morto improvvisamente ormai due mesi fa, papà Rosario ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della cantante.Emma Marrone, look favoloso e stile incredibilmente iconico: la cantante salentina rivolge una dedica speciale a lui su Instagram ...