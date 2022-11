Eleonora Sirabella | l' ultima telefonata al padre bloccato dal fango Sui social lacrime per la ragazza dagli occhi splendenti

Il Dispari Quotidiano

Ancora dieci dispersi. La prima vittima accertata è una donna di 32 anni,. Ricerche anche con i sub. Stato di emergenza per un ...Uno dei due corpi recuperati è di, 31 anni, di Casamicciola. Faceva la commessa in un negozio di abbigliamento e sognava di sposarsi con l'attuale compagno, un marinaio del posto , ... #FranaCasamicciola. Eleonora Sirabella, la prima vittima Terrorizzata e temendo il peggio, aveva chiamato il padre chiedendogli di venire a prenderla e portarla via in una zona più sicura di Ischia.Eleonora Sirabella aveva telefonato al padre per chiedere aiuto, ma purtroppo l'uomo, insieme all'altro figlio, non è riuscito a raggiungerla.