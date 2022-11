EA7 Emporio Armani Milano | lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro per Kevin Pangos

...00 - Bertram Yachts Derthona Tortona - Gevi Napoli Basket (Eleven Sports, Eurosport 2) Ore 17:00 - Nutribullet Treviso Basket -Armani Milano (Eleven Sports) Ore 18:10 - Virtus ...ARMANI MILANO FENERBAHCE BEKO 72 - 82 (21 - 15, 16 - 17, 11 - 26, 24 - 24). (21 - 15, 37 - 32, 48 - 58, 72 - 82). Olimpia Milano: Davies n.e, Thomas 2, Luwawu - Cabarrot 15, Mitrou - ...Dopo una settimana complicata in EuroLeague, l’Olimpia torna a giocare in campionato, questa volta a Treviso, quarta trasferta stagionale ...La NutriBullet Treviso, dopo il k.o. in volata di Napoli, ospita l’EA7 Emporio Armani Milano, vincente la scorsa domenica contro Trieste in campionato ma sconfitta nel doppio turno di ...