(Di domenica 27 novembre 2022) Si prospetta untrantus eper Jakub, difensore polaccoprotagonista al Mondiale Sarà un vero e propriodi mercato trantus equello che si prospetta per Jakub. Il centrale polacco è stato individuato da entrambi i club come un obiettivo per rafforzare la propria difesa. Secondo quanto riportato da TMW ilvorrebbe acquistare il giocatore classe 2003 in estate. Lantus sarebbe invece pronta ad anticipare la concorrenza e chiudere l’operazione già a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

