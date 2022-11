Dream Time | a Firenze il festival del progetto editoriale Luce! VIDEO

A Firenze la Luce! di '' brilla più forte che mai. Per pensare a un mondo migliore, a un ......a scendere in campo al fianco dei vigili del fuoco o della protezione civile' così il ministro della Difesa Guido Crosetto in conclusione del suo intervenuto oggi a Firenze all'evento '' il ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Dream Time, a Firenze il festival del progetto editoriale Luce!: il programma e gli ospiti ...