Dopo il disastro di Ischia | il maltempo minaccia le Eolie

(Di domenica 27 novembre 2022) AGI - Vento e mare forte stanno flagellando le Isoleche in questo fine settimana stanno soffrendo le conseguenze delche interessa tutto il messinese. Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo ha fatto una ricognizione sull'isola perché le coste sono colpite dalle mareggiate. Disagi per ilanche nelle altre isole. "Non abbiamo situazioni eccessive ma certamente c'è disagio in tutto il territorio delleper il. Si sta provvedendo a liberare il lungomare di Canneto per renderlo praticabile, siamo intervento dappertutto c'è qualche muro crollato, ma c'è massimo impegno di tutti ed anche dei volontari" dice all'AGI il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo. "È una situazione difficile e lo sarà per tutto l'inverno - prosegue - dovremo ragionare su interventi di mitigazione di ...