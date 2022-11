Domenica In non va in onda oggi | Venier lascia l' Italia | chi sfida Amici 22

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 27 novembre 2022) Negli ultimi giorni il pubblico del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo avrà notato cambi di programmazione. Come è noto, sette giorni fa sono iniziati i Mondiali di Calcio 2022 in Qatar e le partite hanno rivoluzionato il daytime e il prime time di Rai1. Se la scorsa settimana è andata infino alle 15.30,In non va in. Al posto dello storico e più longevo contenitore del dì festivo e della televisionena sarà trasmesso l'incontro calcistico Belgio - Marocco con fischio di inizio alle 14; a seguire, invece, Croazia - Canada. Per Maria De Filippi, dunque, ci sarà un nuovo competitor: riuscirà a vincere gli ascolti tv o manterrà i suoi numeri nonostante la sconfitta scontata? Laè per antonomasia Mara. ...