Dolce e Gabbana Beauty | arriva il profilo Instagram

(Di domenica 27 novembre 2022)apre il suoufficiale (). In questi giorni sta circolando la campagna di lancio che ha come protagonista Anitta, cantante e attrice brasiliana. Nel servizio fotografico di Mert & Marcus, l’artista sudamericana è stata immortalata non solo in una serie di scatti, ma anche in un breve video nel

Sky Tg24

E cioè un panettone, quest'anno al cioccolato, contenuto in una scatola di metallo griffata. Dispiaciuti ma comprensivi i lavoratori che ancora piangono il loro presidente , morto a ...... Ferrè, Vivienne Westwood,, Valentino e Armani. Internazionalmente conosciuto per i suoi scatti in bianco e nero, le cui protagoniste appaiono quasi inarrivabili nella loro raffinata ... Dolce & Gabbana, Stefano compie 60 anni: abiti e testimonial più famosi del brand. FOTO Dolce e Gabbana Beauty apre la sua pagina Instagram ufficiale e sceglie la cantante brasiliana Anitta come testimonial.AGORDO (BELLUNO) - Luxottica, niente festa di Natale. Per il terzo anno consecutivo non si svolgerà il tradizionale appuntamento caratterizzato, nel passato, da una cena firmata da ...