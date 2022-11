Dodicesima giornata | la Serie C scende in campo per l’eliminazione della violenza sulle donne In diretta streaming Meran-Triestina

(Di domenica 27 novembre 2022) LaC femminileindomenica 27 Novembre per ladi campionato con calcio di inizio alle ore 14.30, ad esclusionegara Trastevere-Women Lecce che anticipa alle ore 11, a seguire Chieti-Crotone alle 11.30 e Lucchese-Angelo Baiardo ore 15.00. In occasioneinternazionale percontro la donna, la Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Calcio femminile invitano tutte le giocatrici are incon un segno rosso sul volto, a simboleggiare tutte levittime di soprusi e prevaricazione. Nell’ottica di massima condivisione con la campagna di ...

RomaToday

di campionato per il Girone B 2022 - 23 di Eccellenza piemontese: tutti i risultati e la classifica. RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE B ECCELLENZAI risultati aggiornati alla fine del primo tempo delladi Prima Categoria piemontese Girone F e la classifica. Eccellenza Lazio girone A, i risultati della dodicesima giornata Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Dodicesima giornata per il Girone B 2022-23 di Eccellenza piemontese: tutti i risultati in tempo reale e la classifica aggiornata.