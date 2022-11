Diretta Croazia - Canada | occasione Kramaric | croati alla ricerca del tris

DOHA - Secondo turno della fase a gironi per lache, dopo il pareggio con il Marocco , chiede strada al Canada per costruire il proprio passaggio agli ottavi. Il Canada , reduce dal ko all'esordio con il Belgio , cerca i primi punti non ...Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA] RISULTATO IN- canada 2 - 1 (1'T) PRIMO TEMPO 44' LA RIBALTA LA CROAZIAAAA!!! LIVAJAAAA!!! Juranovic parte dalla destra e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Vietato sbagliare al Khalifa International Stadium, dove Croazia e Canada scendono in campo nel gruppo F dopo il colpo del Marocco contro il Belgio. La sblocca dopo due minuti Davies, a segno di testa ...