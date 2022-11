(Di domenica 27 novembre 2022) Regionali, si riparte da dove si era terminato: dai veti. Non ha alcuna intenzione di far parte di una coalizione che includa il Movimento 5 stelle, nemmeno a livello regionale in. "...

"Siamo stati chiarissimi dall'inizio, a costo di apparire sgarbati spiegando - ha detto il segretario Benedetto- che siamo sostenitori di Pierfrancesco Majorino con una coalizione che ...E da Più Europa il segretario Benedettochiosa: 'I condoni anche per gli abusi in luoghi pericolosi come quello del 2018 del Governo Conte ad Ischia sono un grave errore perché spingono ... Della Vedova (+Europa): “In Lombardia sosteniamo Majorino ma niente M5s” Della Vedova ha alcuna intenzione di far parte di una coalizione che includa il Movimento 5 stelle +Europa, nemmeno a livello regionale in Lombardi ...Alle Regionali in Lombardia +Europa non farà parte di alcuna coalizione che comprenda il M5s. "Siamo stati chiarissimi dall'inizio, a costo di apparire sgarbati spiegando - ha detto il segretario Bene ...