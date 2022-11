Dall’Inter lanciano la sfida al Napoli | “Sarà sfida Scudetto!” | poi il commento su Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 27 novembre 2022) È stata una prima fase di stagione davvero entusiasmante per il: gli azzurri hanno sovvertito tutti i pronostici iniziali, arrivando alla sosta per il Mondiale sia primi in campionato che nel girone di Champions League.è convinto: “La sosta può aiutarci” Questo periodo di pausa, anche per stessa ammissione di, può far davvero bene ai partenopei per provare nuove trame di gioco e recuperare un po’ di energie mentali e fisiche dopo le tante partite giocate nell’arco di pochi mesi., Serie A (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il primo match degli azzurri al rientrocontro l’Inter che, nelle ultime partite, ha ritrovato fiducia soprattutto dopo la vittoria fuori casa sul campo ...