Dalle bufale sui Mondiali in Qatar ai complotti sulle elezioni di Midterm USA | le fake news della settimana

Leggi su open.online

(Di domenica 27 novembre 2022) Come ogni sabato, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei fact-check più interessanti. Negli ultimi sette giorni la disinformazione ha inevitabilmente colpito uno degli eventi più importanti: la Coppa del Mondo di calcio 2022, per la quale diverse squadre del Pianeta stanno disputando in. In alcuni casi lesul Mondiale si sono mescolate a narrazioni ormai più radicate, come quelle sui cittadini ucraini accusati di nazismo, altro tema che è tornato a diffondersi ultimamente e che in questo caso si è affidato a video manipolati. Oltre ai cittadini ucraini e al Presidente Zelensky, ormai bersagli ricorrentidisinformazione, si è tornato a parlare di Covid-19 e delledi ...