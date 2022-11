Dalla pizza allo sport | così Giulia Biondi rivoluziona la dieta | Impariamo a mangiare

(Di domenica 27 novembre 2022) Per la rubrica Un libro in due minuti Lucia Esposito parla de "Le diete che ti hanno rovinato la vita. Imparare aper smettere di soffrire". Un libro che smentisce tutti i luoghi comuni sulle diete. Anzi, boccia le dietecome le conosciamo. Lo ha scritto, biologa della nutrizione che cancella, o per usare un termine dell'informatica, resetta tutto quello che sappiamo sulle diete dimagranti. E ci dà un metodo – che si chiama "Bilanciamo" - per insegnarci a fare la cosa più semplice del mondo:ci spiega l'abc dell'alimentazione. Ci libera dalle diete fai-da-te, beveroni dimagranti e app contacalorie. Dimostra che lanon è un peccato da espiare con una corsa estenuante ma un piacere, che lonon è la ...

E ci sono poi altre due specialità che dividono la tradizione romana e napoletana, ma che differiscono di parecchioclassicatonda. Una è la pinsa romana, antenato della classica, ...Per il secondo anno consecutivo salgono sul podio delle migliori 5 catene al mondo nella guida 50 Top World ArtisanChains 2022 L'insegna Berberè è partitaperiferia di Bologna (Castel ... Salvatore Lofaro e la sua pizza contemporanea. Trionfo di gusto e passione Non è la prima volta per i fratelli Aloe. Per il secondo anno consecutivo salgono sul podio delle migliori 5 catene al mondo nella guida 50 Top World Artisan Pizza Chains 2022 L'insegna Berberè è part ...Tanto più se a vincere, partecipando per la prima volta e al cospetto di più di 170 avversari, è un ragazzo che si cimenta, a livello amatoriale, a preparare non una semplice pizza. Salvatore Lofaro, ...