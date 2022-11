Da Cesare – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 27 novembre 2022) DaVia del Casaletto, 45 – 00151Tel. 06/536015 Sito Internet: www.trattoriada.it Tipologia:na / pizzeria Prezzi: antipasti 1,50/12€, primi 10/12€, secondi 11/18€, dolci 5/9€ Chiusura: Mercoledì OFFERTA Il fatto che sia praticamente impossibile trovare posto per il giorno stesso o per quello successivo, nonostante il buon numero di coperti, la dice lunga sulla reputazione che questa insegna vanta sulla piazza capitolina. E con merito aggiungiamo noi, grazie a una proposta incentrata sulla tradizionena realizzata in modo impeccabile, eccezion fatta per i primi piatti, come vedremo in seguito; ad integrarla pure la pizza. La nostra esperienza è cominciata con tre fritti eccellenti: il supplì, le polpette di bollito con pesto di basilico e le crocchette di melanzane ...