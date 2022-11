Croazia | Dalic | 'Solo le grandi squadre possono fare gare come la nostra di oggi'

La formazione di, poi, varia i suoi interpreti ma prosegue nei continui assalti offensivi, ... Vittoria netta e meritata per la. - foto LivePhotoSport " .1 Lanon molla i Mondiali in Qatar e nella vittoria sul Canada ritrova i suoi attaccanti: segnano ...da record per il suo club e che gli sono valsi il rinnovo fino al 2027 e la chiamata di...A breve i giudizi completi. Nel suo primo successo in questo Mondiale, nella squadra di Dalic brillano anche Kovacic e Modric. In quella di Herdman si salvano Buchanan e Davies ...AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Successo quanto mai importante per la Croazia, che batte per 4-1 il Canada e conquista il momentaneo primo ...