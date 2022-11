Croazia-Canada le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 27 novembre 2022) . Gara fondamentale per entrambe per cercare di chiudere i conti verso gli ottavi di finale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hrvatski nogometni savez (@hns cff) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo Belgio-Marocco, il Gruppo F torna subito in campo con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.