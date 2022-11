Cristina Quaranta | il disgustoso retroscena | “Ho mollato il lavoro perché…”

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 27 novembre 2022)si è raccontata in una speciale intervista inedita rilasciata a Tv sorrisi e canzoni e ha dichiarato qualcosa di molto inaspettato. A quanto pare dietro le sue scelte professionali si nasconde un episodio particolare. Scopriamo che cosa ha svelato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed ex star di Non è la Rai.-ilovetrading.it-(Fonte: Google)ha confessato di aver accettato di far parte del cast dei Vipponi di Canale 5 per un motivo particolare e oltre a questo ha raccontato di un evento che ha riguardato le sue scelte lavorative del passato: ecco di che cosa si tratta., ilsul passato professionale della Vip...