Cristina Buccino esagerata | la maglietta scende un po’ troppo Foto

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 27 novembre 2022) Lada infarto su Instagram: l’ennesimo scatto piccante svela un décolleté enorme, capace di mandare fuori di testa i fan. Gli ultimi anni l’hanno vista crescere esponenzialmente, sia nel mondo dello spettacolo che, soprattutto, su quello online.è una certezza dei social, piattaforme sulle quali è diventata una vera e propria celebrità anche grazie a dellegrafie a dir poco bollenti. Trentasette anni, nata in Calabria, laè tra le donne più sensuali d’Italia. Non c’è dubbio sulla sua bellezza, ma la diffusione della sua fama sui social è arrivata grazie -anche- a campagne pubblicitarie scelte con criterio. Esplosa come attrice, infatti, lasi è poi, negli anni, dedicata sempre di più al ruolo di influencer. Ha ottenuto risultati a dir poco ...