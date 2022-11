Covid in Italia | come sarà il Natale 2022? L’epidemiologo | ‘A tavola su e giù con la mascherina’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 novembre 2022) Il-19 non sembra voler sparire e, anche durate queste feste, la mascherinaun ospite in più. Infatti, nonostante il numero dei contagi sia inferiori agli anni passati, secondo l’esperto Massimo Ciccozzi, anche quest’annonecessario continuare a proteggere le categorie più a rischio. Leggi anche: Mercatini diin: quelli da visitare, da Bolzano a Salernocomportarsi durante le feste Ciccozzi è il responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-medico ed è lui a suggerire i comportamenti più adatti a gestire sia il virus che il bello delle feste: lo stare in famiglia. L’elemento fondamentale per Ciccozzi è il buonsenso poiché se in casa c’è una persona che sa di ...