Courtois perde la testa dopo la sconfitta con il Marocco | il gesto a bordo campo

(Di domenica 27 novembre 2022) DOHA (Qatar) - E' probabilmente il miglior portiere del Mondo, ma la miscela di una giornata storta dal punto di vista individuale e ancor più per il suo Belgio, sconfitto 2 - 0 dal, fa ...

... ma la miscela di una giornata storta dal punto di vista individuale e ancor più per il suo Belgio, sconfitto 2 - 0 dal Marocco , fa perdere il controllo a Thibaut Nicolas Marc. Il ...Il Belgio , dopo , gioca un'altra partita non entusiasmante econ il risultato di 0 - 2 contro il Marocco . La squadra di Martinez ha cercato di gestire il ...posizione defilata e beffa...Il portiere del Belgio e del Real Madrid, protagonista di una prestazione insolitamente sotto tono, sfoga la sua rabbia al termine del match perso contro i nordafricani ...Il Canada gioca una gara bellissima contro il Belgio ma perde 1-0 nell'esordio ai Mondiali in Qatar. La formazione di Herdman domina, sbaglia un calcio di rigore con Davies nel primo tempo e impegna s ...