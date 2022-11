Cosa rende speciale il Torino Film Festival?

Leggi su screenworld

(Di domenica 27 novembre 2022) Non ci faremo accecare dalla sua ombra. Anche perché le ombre non emettono luce. Eppure promettiamo di non farci impressionare dalla sua ingombrante presenza in città. Lei che dominacome Batman fa con Gotham City (e non è un caso che ai suoi piedi ci sia una galleria d’arte piena di quadri con L’Uomo Pipistrello che si aggira per la bella città sabauda). Perché basterebbe la Mole Antonelliana per raccontareil. Visto che l’imponente edificio monumentale di ottocentesca memoria non è solo il simbolo della città, ma dal 2000 anche la sede del Museo Nazionale del Cinema. Una coincidenza che amplifica il valore iconico della Mole, la cui immagine è stata arricchita di nuovi significati cinefili. E cos’è il cinema se non una ...