Corriere dello Sport – Ilic | Susic e Thuram jr

(Di domenica 27 novembre 2022) 2022-11-25 15:07:25 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: ROMA – Non sia mai una Lazio senza Luis Alberto e Milinkovic. Eppure, tra color che son sospesi, ci sono il Mago e il Sergente. Senza di loro sarebbe la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra Lazio. Per motivi diversi sono in bo. Luis sente la gestione Sarri come fosse una cella. Sergej è in scadenza nel 2024, tiene congelato il rinnovo e aspetta di vedere come si svilupperanno i prossimi due mercati. Sono storia della storia della Lazio e la società e Sarri devono tenersi pronti in caso di partenza di uno dei due o di entrambi nel giro di un anno e mezzo. Si perlustra il mercato per rintracciare sostituti alla loro altezza, talenti che possono aspirare a ricalcare la loro crescita. Da tempo si parla del futuro del Mago e del Sergente e vari profili sono stati seguiti per non ...