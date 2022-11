Corea Nord | Kim | ”Saremo la forza nucleare più potente del mondo” La reazione alla politica Usa

(Di domenica 27 novembre 2022) Kim ha premiato con una massiccia serie di promozioni i militari e gli scienziati coinvolti nello sviluppo del nuovo Hwasong-17, soprannominato dagli analisti militari il 'missile mostruoso', in grado di raggiungere gli Stati Uniti continentali L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia ANSA

