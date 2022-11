Coppa Italia Primavera | ecco quando si gioca Juve-Napoli

Volleyball.it

Interviste Tennis Tanto rammarico e un'impresa compiuta solo a metà. L'di Filippo Volandri partiva nettamente sfavorita prima della sfida contro il Canada (così ... in finale diDavis. ...MODENA - Milano vince a Trento e la questionesi complica: in questo momento ci sono sette squadre in quattro punti - Trento a 16 ma con una partita disputata in più, Piacenza e Civitanova a 12 con una partita in meno e Modena lì in ... Monza: Trasferta a Padova per cercare punti per la Coppa Italia. Eccheli: "Ennesima gara delicata" Il 25 novembre 2022 aprono i Cinque Mercatini Originali di Natale dell’Alto Adige. Ecco dove andare per avere le piste da sci vicine alle bancarelle natalizie.Dopo l'operazione alla schiena, andata bene, per Riccardo Sottil si inizia a parlare di tempi di recupero. Secondo la Gazzetta dello Sport, il classe '99 dovrebbe tornare ...