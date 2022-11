Coppa Davis | il Canada conquista la prima | 2-0 contro l’Australia

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilsi aggiudica laedizione 2022. Dopo aver superato l’Italia ieri in semifinale, Auger-Aliassime e compagni hanno inflitto un sonoro 2-0 nei due singolari disputati oggi. Lavittoria è di Denis Shapovalov, 6-2 6-4 a Thanasi Kokkinakis. Felix Auger-Aliassime ha appena battuto Alex De Minaur per 6-3 6-4. E’ la“insalatiera” per il Paese nordamericano. Funweek.

MALAGA (SPAGNA) - Dopo il ko in finale nel 2019 contro la Spagna, il Canada per la prima volta nella storia vince la. Il team nordamericano, vincendo il singolare tra Auger - Aliassime e Musetti e il doppio (), nell'atto conclusivo sul veloce indoor di Malaga si è sbarazzato, con un netto 2 - 0, dell' ...Il Canada vince, come da pronostico, l'edizione 2022 della, sbarazzandosi 2 - 0 dell'Australia senza neanche dover giocare il doppio. Denis Shapovalov si sbarazza con un nettissimo 6 - 2, 6 - 4 di Kokkinakis, mentre nel secondo singolare Felix ...Il Canada è la terza nazione ad aver vinto la Coppa Davis per la prima volta alla seconda finale dopo la Cecoslovacchia e la Svizzera. Battuta in finale l'Australia per 2-0 dopo i primi due singolare.Ultimo atto del torneo per nazioni che mette in palio l'Insalatiera più famosa del mondo. Shapovalov porta avanti il Canada, ora tocca a Auger-Aliassime vs de Minaur ...