Coppa Davis | il Canada conquista la prima | 2-0 contro l’Australia

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilsi aggiudica laedizione 2022. Dopo aver superato l’Italia ieri in semifinale, Auger-Aliassime e compagni hanno inflitto un sonoro 2-0 nei due singolari disputati oggi. Lavittoria è di Denis Shapovalov, 6-2 6-4 a Thanasi Kokkinakis. Felix Auger-Aliassime ha appena battuto Alex De Minaur per 6-3 6-4. E’ la“insalatiera” per il Paese nordamericano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

