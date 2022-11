Coppa Davis falsata? Il Canada era stato eliminato a marzo! Perché è stato ripescato

(Di domenica 27 novembre 2022) Esistono concrete possibilità che la2022 venga vinta da una Nazionale che era stata eliminata addirittura nel turno preliminare, rimanendo esclusa dalle migliori 16 squadre che diedero vita alla fase a gironi del settembre scorso. Riavvolgiamo il nastro ai giorni del 4-5 marzo 2022. Tra problemi fisici e scelte personali dei giocatori, ilsi presentò in Olanda con una formazione che possiamo definire improponibile ed inadatta. Assenti Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov e Vasek Pospisil, spazio ai carneadi Brayden Schnur (attuale n.909 del ranking ATP), Peter Polansky (1496!), Steven Diez (346) ed Alexis (Galarneau). Non è azzardato affermare come il capitano Frank Dancevic fosse andato a cercare con il lanternino dei giocatori convocabili, facendo non poca fatica nell’assemblare la squadra. Il ...

Neppure il grande cuore di Matteo Berrettini è bastato all' Italia per avere ragione del Canada nella semifinale di. Auger - Aliassime e Pospisil si sono aggiudicati il doppio decisivo battendo Fabio Fognini e lo stesso Berrettini, sostituto in extremis dell'infortunato Simone Bolelli . Il romano, ...MALAGA . L'uomo dell'illusione si chiama Lorenzo Sonego. Il tennista richiamato dalle Maldive torna da Malaga rigenerato. "La mia miglior partita in carriera Ma è la stessa domanda di giovedì...". E ...L'Italia è uscita dalla Coppa Davis, il principale torneo di tennis a squadre per nazionali, dopo aver perso in semifinale contro il Canada. Dopo la vittoria di Lorenzo Sonego contro Denis Shapovalov ...Saranno dunque Canada e Australia a giocare la finale di Coppa Davis 2022, sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Carpena di Malaga, in Spagna. Nella seconda semifinale il Canada ha battuto ...