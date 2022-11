Coppa Davis | dopo 43 anni l' Italia torna regina d' Europa

L'Italia di capitan Filippo Volandri si è fermata a un passo dalla finale di, perdendo di misura contro Canada, indicato da tutti come la squadra da battere. Siamo di nuovo tra le quattro formazioni più forti del mondo, traguardo che abbiamo centrato 18 volte. Da ...Il Canada è stato così eliminato dalla2022 , dovendo disputare i play - off per rimanere nel World Group . In una decina di giorni, però, è cambiato tutto . In seguito all'invasione ...La scelta di schierare Berrettini al fianco di Fognini nella semifinale di Davis Italia-Canada sembrava obbligata a causa dell’infortunio di Bolelli ...L'Italia di capitan Filippo Volandri si è fermata a un passo dalla finale di Coppa Davis , perdendo di misura contro Canada, indicato da tutti ...