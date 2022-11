Concorso Agenzia delle Entrate | si assumono 2 500 persone | bando | requisiti e come candidarsi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 novembre 2022) Fine anno con il botto per il lato “pubbico”. C’è grande attesa per l’uscita di diversi bandi che mirano ad assumere a tempo indeterminato diverse figure nella Pubblica Amministrazione. Uno di questi è quello dell’. L’ente ha reso noto che sono previsti nel piano triennale nuove assunzioni entro fine anno. In particolare si è in attesaautorizzazioni per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di unche punta ad assumere 2.500 funzionari tributari a tempo indeterminato. Vediamo in anteprima cosa si sa sule quali saranno i. Ilall’Uno dei bandi più attesi è proprio questo per funzionari ...