Combinata nordica | Ruka 2022 | trionfo di Riiber | Kostner chiude in ventesima posizione

Per quanto visto nei giorni scorsi sul trampolino, possono sicuramente ambire al podio anche i vari Ryota Yamamoto (13° a 7 ), Stefan Rettenegger (16° a 8 4), Julian Schmid (21° a 10 7) e Laurent ...Va in archivio la tappa di coppa del mondo di Ruka 2022 die nella seconda Gundersen maschile è Jarl Magnus Riiber, il fuoriclasse norvegese, a conquistare la vittoria . Sugli sci stretti è riuscito a sbaragliare la concorrenza, anche in ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Combinata nordica, in archivio la tappa di coppa del mondo di Ruka 2022: Riiber torna alla vittoria, niente punti per gli italiani ...