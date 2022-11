Cittadella-Cosenza | le formazioni ufficiali | Antonucci-Beretta contro Larrivey

...00 Belgio - Marocco 0 - 0 17:00 Croazia - Canada 20:00 Spagna - Germania CALCIO - SERIE B 12:30 Reggina - Benevento 2 - 1 15:00 Brescia - SPAL 15:0015:00 Como - Bari 15:00 ...FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesaPoco meno di un'ora al calcio di inizio al Tombolato tra Cittadella e Cosenza, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT. Queste le scelte dei due tecnici, Gorini e ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...