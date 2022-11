Cina | centinaia di manifestanti in piazza per protestare contro le restrizioni anti-Covid del governo | scontri con la polizia

(Di domenica 27 novembre 2022) “Alle 11:30 – le 4:30 in Italia – gli studenti hanno iniziato a mostrare dei cartelli all’ingresso della mensa, poi si sono aggiunte sempre più persone. Ora ci sono dalle 200 alle 300 persone. Abbiamo cantato l’inno nazionale, l’Internazionale e gridato sloganqueste politiche”: è la voce di uno dei giovani dell’università Tsinghua di Pechino che questa mattina, 27 novembre, ha partecipato alle manifestazioni di protestale, volute dal. Ma la capitale non è l’unica città teatro di proteste. Cortei e dimostrazioni anche a Wuhan, centro simbolo dell’epidemia del virus in, e a Shangai, dove si registrano anchecon la. Isi ...

Agenzia ANSA

