Chi sono i genitori di Nek | Vittoria e Cesare Neviani | “Ho sofferto la perdita di papà”

Sette del Corriere della Sera

Certo, Gilgamesh ed Eracleiconici e immortali; ma, ancora oggi, l'uomo sta creando storie ... Esistono leggende di ogni genere: horror, d'eroi, romantiche epiù ne ha più ne metta. In passato ...Anche se nonil più indicato a parlare dal punto di vista clinico, credo che lui e Danilo ... 'Sta crescendo una generazione impressionante' Il commissario tecnico brasiliano non ha svelato... Catfishing, chi sono e come operano i bugiardi del «bad web» (ANSA) - DOHA, 27 NOV - E' la vigilia di Brasile-Svizzera, ma al tecnico della Seleçao, Tite, sono state fatte domande quasi solo su Neymar, le botte che prende e chi, domani, prenderà il suo posto.Brutta sorpresa per chi sabato sera ha parcheggiato le auto in via Belverede Faleri a Civita Castellana. Nel corso della notte alcune auto sono state dannegiate seriamente.