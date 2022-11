Chi era Eleonora Sirabella | la prima vittima accertata della frana di Ischia

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 27 novembre 2022) Resta sostanzialmente invariato il bilanciodisastrosadi Casamicciola Terme, sull’isola d’, dopo una notte di lavoro dei soccorritori. Una sola al momento la: si tratta di, 31 anni, originaria del comune ischitano di Lacco Ameno e che risiedeva a Casamicciola. I feriti sono 4, di cui uno in maniera grave e ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Cardarelli di Napoli, 11 invece i dispersi per i quali proseguono senza sosta le operazioni di ricerca tra fango e detriti. A renderlo noto, il prefetto di Napoli Claudio Palomba al termineriunione del centro coordinamento soccorsi che si è tenuto questa mattina in Prefettura a Napoli. Tra i dispersi ci sono anche due nuclei familiari e due ...