Chi è Walid Regragui | l’allenatore del Marocco dei miracoli | i Leoni dell’Atlante sognano gli ottavi ai Mondiali!

(Di domenica 27 novembre 2022) Ilha firmato una stupenda impresa ai Mondiali 2022 di calcio, sconfiggendo il Belgio con un sonoro 2-0. Ihanno tramortito la quotata formazione europea, considerata tra le potenziali outsider per la conquista del trofeo. Gli africani si sono letteralmente superati, facendo saltare il pronostico della vigilia grazie ai gol di Sabiri al 73? e Aboukhlal in pieno recupero. Si tratta di un sigillo di lusso per il sempre più sorprendente, che all’esordio avevo inchiodato l’ambiziosa Croazia (vice campione in carica) sul pareggio a reti bianche. Iprimeggiano nel gruppo F con 4 punti all’attivo, uno in più del Belgio (in attesa di Croazia-Canada): la qualificazione aglidi finale è assolutamente alla portata, sarà ...

Ma con una differenza non da poco:Regragui non è solo fortunato. È anche molto capace . La sua carriera da calciatore è stata modesta, è scivolata via tutta alla periferia del calcio mondiale. ILFATTO.IT TIFA MAROCCO - Tutto inizia con l'esonero di Vahid Halilhodzic, che per la terza volta nella sua carriera viene cacciato da una Nazionale prima dell'inizio dei Mondiali. In Qatar doveva and ...