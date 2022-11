Che Tempo Che Fa | Gli Ospiti di Stasera 27 novembre 2022

Con l'avvocato Ledure - regista pure del passaggio di Romelu Lukaku all'Inter - il marocchino dastudia "l'exit strategy" dal Chelsea, però i 6 milioniil club di Stamford Bridge garantisce ...A sorpresa sono stati i marocchini a spuntarla. Doponel primoera stato annullato per fuorigioco la segnatura di Ziyech grazie all'intervento della VAR, la compagine nordafricana l'ha spuntata per fetto dei gol di Abdelhamid Sabiri al 73 e di ...Un Belgio che via via non è riuscito a mantenere il gioco necessario per superare il talentuoso Marocco di oggi. Oggi pomeriggio, Al Thumama Stadium, abbiamo assistito ad un primo tempo piuttosto ...ECCELLENZA - Vittoria 2 a 1 dei biancorossi a Matelica. Espulso Mosca nel primo tempo di Emanuele Trementozzi La Maceratese ottiene la prima vittoria sotto la gestione Amadio, aggiudicandosi il sentit ...