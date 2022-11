Centinaia di studenti protestano a Pechino contro il lockdown

(Di domenica 27 novembre 2022)didella Tsinghua University ahanno inscenato una protestale misure restrittive tornate in vigore per contrastare l’epidemia di Covid. Secondo quanto riferito da uno dei giovani, “alle 11.30hanno cominciato a mostrare cartelloni all’ingresso della mensa e piano piano si sono aggiunte persone. Ora sono 200-300… abbiamo cantato l’inno nazionale e l’Internazionale e lo slogan ‘la libertà prevarrà”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

