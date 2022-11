(Di domenica 27 novembre 2022) Deve essere dura la vita di Marco: non è facile scegliere come missione-vocazione quella di supportare e propagandare la morte altrui.di questo si tratta ogni volta: di uno show mediatico organizzato a puntino sulla pelle del malcapitato di turno, che avrà le sue mille ragioni (che chi scrive non condivide e non apprezza) per porre fine alla sua esistenza, ma che nel momento in cui si affida a, non in altri, perde la sua dignità e si trasforma in oggetto (è questa l’alienazione o oggettivazione di cui parlava Jean Paul Sartre, che era un fanatico comunista ma anche un pensatore di una certa finezza). L’ultimo momento della propria vita, proprioper principio solo nostro, non andrebbe vissuto sotto i riflettori. Ma tant’è! Né si può imputare al vecchietto di questa volta (ma come andrà a ...

Nicola Porro

E quello di Romano non è certo unisolato. Sono sempre di più le persone che si rivolgono all'associazione per essere aiutate a morire, tanto cheda solo non ce la fa più a rispondere ......Elena malata terminale di cancro e dove cinque anni fa si è presentato per ildi dj Fabo, Fabiano Antoniani, un suicidio assistito che ha dato il via alla discussione sul fine vita.ora ... Caso Cappato, perché dico no al suicidio di Stato Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni Marco Cappato si è autodenunciato stamani dai carabinieri della compagnia Duomo a Milano per aver accompagnato in una clinica svizzera, dove ieri è morto c ...L'attivista dai carabinieri dopo il viaggio in Svizzera per far morire un 82enne malato di Parkinson Usa toni pesanti, Marco Cappato, per descrivere la condizione di tutte quelle persone che in Italia ...